$22 млн пришлось поделить. Американец заключил пари на выигрыш в лотерею

По итогам пари американец Джо Финни и его друг Том Кук получили по $11 млн выигрыша

Двое американских друзей Джозеф Финни и Томас Кук заключили в 1992 году пари, что если один из них когда-либо выиграет в лотерею, то должен будет поделиться выигрышем с другим. И вот, спустя почти 30 лет, такой момент наступил - Кук сорвал джек-пот в $22 млн в местную лотерею и выполнил условие пари, разделив выигрыш с другом, сообщается на официальном сайте WILottery (Висконсинской лотереи).

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

По словам Джозефа, вначале он не мог поверить, что его не разыгрывают. "Ты дурачишься со мной?" - переспрашивал он несколько раз.

Друзья уже получили и поделили деньги, но говорят, что никаких экстравагантных планов по поводу выигрыша у них нет. Все, что им сейчас хотелось бы - это "просто комфортно уйти на пенсию", а также обновить автомобиль и уехать в совместное путешествие со своими семьями.

Директор лотереи Синди Ползин уже поздравила победителя и его друга, отметив, что "сила дружбы и рукопожатия окупилась" и что сегодня для них наступил счастливый день.

В феврале британка купила лотерейный билет за 2 фунта стерлингов и выиграла особняк стоимостью 545 000 фунтов.

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.