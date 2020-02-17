Британка купила лотерею за £2 – и выиграла особняк за £545 000

Особняк Shrubbery Farm House (скриншот видео Trump News 24h, YouTube)

23-летняя жительница Великобритании Джемма Никлин выиграла коттедж ХVII века стоимостью в £545 000, купив лотерейный за £2. Об этом сообщает BBC News Русская служба.

Девушка приобрела два билета, ее бойфренд – пять, а родители четыре.

"Когда я узнала, мы все расплакались. Моя мама закричала от радости и никак не могла успокоиться", - сказала она.

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Проживающая с родителями Джемма сможет получить полные права на особняк в течение двух недель.

Хозяева дома, Майк Чатха и его экс-супруга Линда, обещают возместить Джемме £1000 на юридические услуги. Они продавали дом с помощью лотереи, поскольку не смогли найти покупателя другим способом. Часть вырученных от продажи лотерейных билетов денег они планируют потратить на благотворительность.

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