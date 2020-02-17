Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Британка купила лотерею за £2 – и выиграла особняк за £545 000

Британка купила лотерею за £2 – и выиграла особняк за £545 000 - Фото
Особняк Shrubbery Farm House (скриншот видео Trump News 24h, YouTube)
17.02.2020, 08:19

Джемма Никлин зарабатывает £17 500 в год, но судьба ей улыбнулась – она выиграла коттедж, который стоит как 31 ее годовая зарплата

23-летняя жительница Великобритании Джемма Никлин выиграла коттедж ХVII века стоимостью в £545 000, купив лотерейный за £2. Об этом сообщает BBC News Русская служба.

Девушка приобрела два билета, ее бойфренд – пять, а родители четыре.

"Когда я узнала, мы все расплакались. Моя мама закричала от радости и никак не могла успокоиться", - сказала она.

Читайте также: Картину ван Гога продают за 13 млн. 60 лет назад ее купили за £4

Проживающая с родителями Джемма сможет получить полные права на особняк в течение двух недель.

Хозяева дома, Майк Чатха и его экс-супруга Линда, обещают возместить Джемме £1000 на юридические услуги. Они продавали дом с помощью лотереи, поскольку не смогли найти покупателя другим способом. Часть вырученных от продажи лотерейных билетов денег они планируют потратить на благотворительность.

Читайте также: Семья притворилась победителями лотереи и стала миллионерами

Еще по теме
Напишите нам
лотерея особняк коттедж Джемма Никлин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 