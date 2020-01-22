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24 500 человек ответили на вакансию сторожа безлюдного острова

24 500 человек ответили на вакансию сторожа безлюдного острова - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
22.01.2020, 10:22

Работа заключается в том, чтобы жить на острове, следить за кафе и тремя коттеджами с апреля по октябрь

Более 24 000 человек откликнулись на вакансию сторожа на острове архипелага Бласкет на западе Ирландии. Об этом сообщает The Telegraph.

Объявление в интернете разместила пара, которая не ожидала такого наплыва желающих. 

"Это было невероятно. Мы волновались, что никого не найдем", - рассказали они в комментарии RTE.

По словам Элис Гэйс и Билла О`Коннора, им написали люди практически со всех уголков мира: "Мы получили резюме из Ирана, Аргентины, Финляндии, Мексики, действительно отовсюду. У нас были резюме на языках, которые мы даже не можем распознать".  

Успешным кандидатам придется полгода жить в скромных условиях в двух километрах от материка.

  • 9 января 2019 года сообщалось, что Япония купит необитаемый остров в Тихом океане для учений ВМС США.
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вакансия ирландия необитаемый остров
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