Япония купит необитаемый остров в Тихом океане для учений ВМС США

Авианосец Гарри Трумэн (фото - ВМС США) Фото: twitter.com/USNavy

Япония планирует приобрести необитаемый остров в Тихом океане для учений ВМС США. Об этом сообщает Japan News.

Сообщается, что власти Японии и США выбрали остров Магэшима еще в 2011 году, но переговоры о его покупке затянулись.

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У США в Японии есть свои военные силы: Штаты планирует использовать Магэшиму для тренировки навыков пилотов при взлете и посадке с авианосцев.

Оценочная стоимость острова - $147 млн. На этой неделе Министерство обороны Японии подпишет договор о покупке Магэшимы с токийской компанией-владельцем.

В руки страны остров перейдет к концу марта этого года.

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