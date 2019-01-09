Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.01.2019, 11:27

Япония купит необитаемый остров в Тихом океане для учений ВМС США

Япония купит необитаемый остров в Тихом океане для учений ВМС США - Фото
Авианосец Гарри Трумэн (фото - ВМС США) Фото: twitter.com/USNavy

По данным СМИ, покупка острова площадью 8 кв км обойдется Министерству обороны Японии в $147 млн

Реклама
Реклама

Япония планирует приобрести необитаемый остров в Тихом океане для учений ВМС США. Об этом сообщает Japan News.

Сообщается, что власти Японии и США выбрали остров Магэшима еще в 2011 году, но переговоры о его покупке затянулись.

Реклама

У США в Японии есть свои военные силы: Штаты планирует использовать Магэшиму для тренировки навыков пилотов при взлете и посадке с авианосцев.

Оценочная стоимость острова - $147 млн. На этой неделе Министерство обороны Японии подпишет договор о покупке Магэшимы с токийской компанией-владельцем.

В руки страны остров перейдет к концу марта этого года.

Читайте также: Бразилия хочет разместить у себя базы США из-за РФ и Венесуэлы

Отправить:
Распечатать:
Теги: япония, вмс сша, остров, авианосец сша, магэшима
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 