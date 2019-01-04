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04.01.2019, 10:12

Бразилия хочет разместить у себя базы США из-за РФ и Венесуэлы

Бразилия хочет разместить у себя базы США из-за РФ и Венесуэлы - Фото
Жаир Болсонару (фото - epa)

В Бразилии обеспокоились поддержкой РФ Венесуэлы и заговорили о размещении у себя военных баз США

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Новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару рассматривает возможность размещения военных баз США на территории страны. Об этом пишет Reuters.

"Глядя на то, что происходит в мире, кто знает, не придется ли нам обсуждать этот вопрос в будущем", - заявил Болсонару.

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По его словам, поддержка Россией венесуэльского диктатора Мадуро существенно ударила по стабильности региона, и, очевидно, поэтому он готов сесть за стол переговоров с Трампом, пишет источник.

Также Болсонару заявил, что Бразилия хочет добиться "превосходства в Южной Америке".

Кроме того, отмечается, что в Бразилии хотят перенести свое израильское посольство в Иерусалим - ранее на аналогичный шаг пошли США. По словам Болсонару, это лишь "вопрос времени".

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Теги: Бразилия, военные базы США, Жаир Болсонару
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