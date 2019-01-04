Бразилия хочет разместить у себя базы США из-за РФ и Венесуэлы

Жаир Болсонару (фото - epa)

Новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару рассматривает возможность размещения военных баз США на территории страны. Об этом пишет Reuters.

"Глядя на то, что происходит в мире, кто знает, не придется ли нам обсуждать этот вопрос в будущем", - заявил Болсонару.

Реклама

По его словам, поддержка Россией венесуэльского диктатора Мадуро существенно ударила по стабильности региона, и, очевидно, поэтому он готов сесть за стол переговоров с Трампом, пишет источник.

Также Болсонару заявил, что Бразилия хочет добиться "превосходства в Южной Америке".

Кроме того, отмечается, что в Бразилии хотят перенести свое израильское посольство в Иерусалим - ранее на аналогичный шаг пошли США. По словам Болсонару, это лишь "вопрос времени".

Читайте также: После Brexit у Британии будут военные базы на Востоке или Карибах