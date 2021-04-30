2500 лет. В Швеции картограф случайно нашел клад украшений бронзового века: видео, фото

В Швеции в лесу случайно нашли клад украшений бронзового века, возраст которых оценивается в 2500 лет. Об этом сообщает BBC.

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Film: Bronsåldersfynd i Västra Götaland from VGR Kulturutveckling on Vimeo.

Как отмечается, Томас Карлссон работал в лесу с картой для своего клуба спортивного ориентирования, когда заметил на земле что-то блестящее. Оказалось, что это старинные украшения.

Сначала он подумал, что это копии древних изделий – украшения очень хорошо сохранились, но ученые датировали их периодом между 750 и 500 годами до нашей эры.

Клад удалось найти, потому что землю, скрывавшую его, предположительно, раскопали дикие животные.

Шведский закон требует, чтобы каждый, кто обнаружил старинные предметы, уведомлял полицию или местные власти, поскольку они считаются собственностью государства. Шведский совет национального наследия затем решает, какое вознаграждение, если таковое полагается, должен получить нашедший.

Карлссон сообщил местному археологу, и к месту находки приехала группа специалистов. Они нашли около 50 разных украшений – ожерелий, браслетов, булавок для одежды.

Лес находится недалеко от города Алингсас, примерно в 48 км к северо-востоку от Гетеборга.

Шведские археологи говорят, что найти такой клад в лесу – большая редкость. В древности люди обычно оставляли такие подношения в реках или болотах, а найденные сокровища лежали в лесной подстилке, рядом со скалами.

Археологи описывают находку как "склад" – то есть предметы, намеренно оставленные в качестве подношения богу или богам или для подготовки к жизни после смерти.

По словам преподаватель археологии в Гетеборгском университете, профессора Йохан Линг, эту украшения могли принадлежать женщине или женщинам высокого статуса.

Пернилла Морнер, эксперт по древностям региона Вестра-Гёталанд, сказала, что "ни разу с тех пор, как бронзовые щиты из Фрослунды были выкопаны на поле в Скараборге в середине 1980-х годов, в Швеции не было сделано такой захватывающей находки из бронзового века".

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Наталия Медведева

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