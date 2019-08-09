36 лет на флоте, спецоперации. Кто станет главой Нацразведки США

Джозеф Магуайр (скриншот из видеозаписи)

Исполнять обязанности главы Национальной разведки США с 15 августа будет нынешний директор американского Национального антитеррористического центра Джозеф Магуайр. Об этом у себя в Twitter объявил президент США Дональд Трамп.

Новый и.о. DNI (Director of National Intelligence) имеет ирландские корни, родом из Бруклина, штат Нью-Йорк. В 1974 году окончил Манхэттенский колледж, в 1985-м - военно-морскую аспирантуру, был стипендиатом по нацбезопасности 1994-95 годах в Гарвардском университете.

В 2010 году Магуайр ушел в отставку из ВМС США в ранге вице-адмирала после 36 лет службы на флоте. Он прошел все уровни в Морском командовании спецопераций США (военно-морской компонент американских сил спецопераций).

Магуайр на флоте (фото - Joseph Maguire/US Navy):

Магуайр также является председателем Фонда "Воин специальных операций", основанной в 1980 году НКО для предоставления стипендий в колледжах и образовательных консультаций детям погибших при исполнении сотрудников сил спецопераций.

На должности директора Нацразведки США он сменит Дэниела Коутса. Последний неоднократно предостерегал о российской угрозе нацбезопасности США, причем его оценки зачастую расходились с оценкам от Трампа. Коутс критиковал РФ за аннексию Крыма и требовал от президента США Барака Обамы жестких действий против страны-агрессора. Россия запретила ему въезд на свою территорию.