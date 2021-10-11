42% россиян не хотят видеть Путина президентом. Это наивысший показатель с 2013 года

42% россиян не хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России после 2024 года. Это самый высокий показатель с 2013 года. 47% россиян придерживаются противоположного мнения. Таковы результаты опроса, проведенного российским Левада-центром.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше (57% хотят, 33% не хотят), меньше всего – респонденты 18-24 лет (32% – хотят, 57% – не хотят).

Желание видеть Путина президентом после текущего срока наиболее распространено среди телезрителей (65% – за, 26% – против). Наименее распространено – среди читателей соцсетей (31% и 59% соответственно) и Telegram-каналов (29% и 66% соответственно).

40% россиян считают, что Путин выражает интересы силовиков – самый высокий результат с 2017 года. Ещё 40% считают, что он выражает интересы олигархов и крупного бизнеса – самый высокий показатель за историю наблюдений. 29% считают, что Путин выражает интересы чиновников и бюрократии. Внизу списка вновь оказались нищие – 2%, "все без исключения" – 6% и интеллигенция – 9%.

Четверть россиян (26%) считают, что в РФ есть культ личности Путина. Это самый высокий показатель с 2010 года (25%). 21% считают, что культа еще нет, но становится все больше предпосылок к его появлению. 41% считают, что нет ни культа личности, ни его признаков.

Больше всего в существовании культа личности Путина убеждены молодые респонденты 18-24 лет: треть (32%) уверены, что он есть, еще 30% считают, что предпосылок к этому все больше. Меньше всего в это верят респонденты 55 лет и старше: половина (49%) считают, что культа личности нет.

41% россиян считают, что жители РФ доверяют Путину, потому что не видят, на кого еще они могли бы положиться (23% в 2020 году). 27% полагают, что люди надеются на способность Путина справиться в дальнейшем с проблемами страны (27% в 2020 году). 22% уверены – люди доверяют Путину, поскольку убедились, что он успешно справляется с проблемами в стране (23% в 2020 году).

Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Читайте также: Половина россиян назвали нечестными выборы в России – опрос Левада-Центра

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.