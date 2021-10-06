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Половина россиян назвали нечестными выборы в России – опрос Левада-Центра

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 21:30
Половина россиян назвали нечестными выборы в России – опрос Левада-Центра - Фото
Фото: EPA

45% россиян считают, что выборы в нелегитимную Госдуму были нечестными, 46% считают иначе. В 2016 году эти показатели составляли 31% и 46% соответственно. Таковы результаты опроса, проведенного 23-29 сентября российским Левада-центром.

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Половина россиян назвали нечестными выборы в России – опрос Левада-Центра

Среди принявших участие в голосовании 56% считают, что выборы были честными, 37% – нечестными. Среди тех, кто не голосовал, – 34% считают, что выборы прошли честно, 54% – нечестно.

Половина россиян назвали нечестными выборы в России – опрос Левада-Центра

Честными эти выборы считают в первую очередь избиратели путинской партии Единая Россия: 84% считают честными, 10% – нечестными.

Удовлетворение итогами выборов также заметно меньше, чем в 2016 году. 46% россиян удовлетворены итогами (50% в 2016 году, 51% в 2011 году), 40% – не удовлетворены (27% в 2016 году, 35% в 2011 году. 9% россиян безразличны итоги выборов. Больше всего результатами выборов довольны избиратели Единой России.

Половина россиян назвали нечестными выборы в России – опрос Левада-Центра

49% россиян ожидают перемен к лучшему от прошедших выборов, столько же (48%) – не ожидают. В 2016 соответствующие показатели составляли 45% и 47% соответственно.

  • Выборы в Госдуму РФ проходили с 17 по 19 сентября. Единая Россия по итогам выборов получила 324 мандата, КПРФ — 57, Справедливая Россия — За правду — 27, ЛДПР — 21, Новые люди — 13, Гражданская платформа, Родина, Партия роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.
  • МИД Украины призвал международное сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО.
  • Заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что результаты выборов сфальсифицированы.
Вадим Ребрина
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