Половина россиян назвали нечестными выборы в России – опрос Левада-Центра

45% россиян считают, что выборы в нелегитимную Госдуму были нечестными, 46% считают иначе. В 2016 году эти показатели составляли 31% и 46% соответственно. Таковы результаты опроса, проведенного 23-29 сентября российским Левада-центром.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди принявших участие в голосовании 56% считают, что выборы были честными, 37% – нечестными. Среди тех, кто не голосовал, – 34% считают, что выборы прошли честно, 54% – нечестно.

Честными эти выборы считают в первую очередь избиратели путинской партии Единая Россия: 84% считают честными, 10% – нечестными.

Удовлетворение итогами выборов также заметно меньше, чем в 2016 году. 46% россиян удовлетворены итогами (50% в 2016 году, 51% в 2011 году), 40% – не удовлетворены (27% в 2016 году, 35% в 2011 году. 9% россиян безразличны итоги выборов. Больше всего результатами выборов довольны избиратели Единой России.

49% россиян ожидают перемен к лучшему от прошедших выборов, столько же (48%) – не ожидают. В 2016 соответствующие показатели составляли 45% и 47% соответственно.

Выборы в Госдуму РФ проходили с 17 по 19 сентября. Единая Россия по итогам выборов получила 324 мандата, КПРФ — 57, Справедливая Россия — За правду — 27, ЛДПР — 21, Новые люди — 13, Гражданская платформа, Родина, Партия роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.

МИД Украины призвал международное сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО.

Заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что результаты выборов сфальсифицированы.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.