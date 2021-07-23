Украина призвала мир не признавать российские выборы на захваченной части Донбасса
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за планов России привлечь жителей оккупированных территорий Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму. Украина призывает международное сообщество не признавать результаты этих выборов в ОРДЛО, говорится в заявлении на сайте МИД.
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В ведомстве сообщают, что Центризбирком РФ одобрил онлайн-участие в выборах в Госдуму жителей ОРДЛО, которым принудительно выдали российские паспорта.
В МИД заявили, что это грубое нарушение норм и принципов международного права, а также Конституции Украины.
Такие действия РФ в украинском министерстве назвали "особо циничными" на фоне ухудшения ситуации в зоне конфликта и регулярных обстрелов со стороны российских оккупантов.
МИД призвало международное сообщество осудить этот шаг РФ, не признавать результаты выборов в ОРДЛО и усилить политико-дипломатическое давление на Россию.
Также Украина потребовала от РФ отменить все незаконные решения, касающиеся оккупированных территорий, и прекратить вовлекать жителей ОРДЛО в политическое пространство России.
- 22 февраля 2021-го представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Донбасс "становится серой зоной для избирательного процесса в России", так как проконтролировать число незаконно выданных паспортов РФ и количество проголосовавших там – невозможно.
- Омбудсмен Людмила Денисова тоже объясняет рвение России "паспортизировать" ОРДЛО грядущими выборами. При этом местные "вынуждены" брать паспорта РФ ради дополнительных выплат и возможности лечиться в больницах – без "документа" людям могут отказать даже в продаже лекарств. Также многие врачи и учителя могут остаться без работы, если у них не будет паспорта РФ.
- 18 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала жителям оккупированных территорий Донбасса "как аусвайс" уже 630 000 паспортов.
- 20 июля Центризбирком России разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госудуму 17-19 сентября. Однако голосовать можно будет только по партийным спискам, по одномандатному округу за конкретного кандидата – нельзя.
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