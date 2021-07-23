Украина призвала мир не признавать российские выборы на захваченной части Донбасса

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за планов России привлечь жителей оккупированных территорий Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму. Украина призывает международное сообщество не признавать результаты этих выборов в ОРДЛО, говорится в заявлении на сайте МИД.

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В ведомстве сообщают, что Центризбирком РФ одобрил онлайн-участие в выборах в Госдуму жителей ОРДЛО, которым принудительно выдали российские паспорта.

В МИД заявили, что это грубое нарушение норм и принципов международного права, а также Конституции Украины.

Такие действия РФ в украинском министерстве назвали "особо циничными" на фоне ухудшения ситуации в зоне конфликта и регулярных обстрелов со стороны российских оккупантов.

МИД призвало международное сообщество осудить этот шаг РФ, не признавать результаты выборов в ОРДЛО и усилить политико-дипломатическое давление на Россию.

Также Украина потребовала от РФ отменить все незаконные решения, касающиеся оккупированных территорий, и прекратить вовлекать жителей ОРДЛО в политическое пространство России.

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Оксана Житнюк

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