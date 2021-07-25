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5000 объектов. Ватикан впервые раскрыл информацию о своей недвижимости

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2021, 19:35
5000 объектов. Ватикан впервые раскрыл информацию о своей недвижимости - Фото
Папа римский Франциск (Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI)

24 июля Ватикан впервые обнародовал информацию о принадлежащей ему недвижимости, раскрыв, что владеет более чем 5000 объектами. Об этом сообщает Reuters.

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Обнародованная информация о собственности Ватикана содержится в двух документах: первом в истории государственном бюджете Управления имуществом Святого Престола (APSA) и  консолидированном финансовом отчете за 2020 год для Святого Престола.

Как отмечается APSA управляет недвижимостью и инвестициями, выплачивает заработную плату и действует как отдел закупок и отдел кадров в Ватикане.

Согласно бюджету APSA, Управлению имуществом принадлежит 4051 объект недвижимости в Италии и около 1120 за рубежом, не считая посольств по всему миру.

Около 14% собственности Ватикана в Италии сдается в аренду по рыночным ценам, а все остальное – по сниженным, в основном для церковных служащих. Около 40% – институциональные здания, такие как школы, монастыри и больницы.

Документы показали, что APSA владеет инвестиционной недвижимостью в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа.

Одно покупка в 2014 году здания в Лондоне в районе Южный Кенсингтон привела к значительным убыткам.

27 июля в Ватикане начнется суд над десятью обвиняемыми в связи с его покупкой, в том числе над известным кардиналом. Им инкриминируют финансовые преступления, включая хищение, отмывание денег, мошенничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением.

Консолидированный финансовый отчет Святого Престола, опубликованный 24 июля, показал дефицит в 64,8 млн евро в 2020 году по сравнению с дефицитом в 79,2 млн евро в 2019 году.

Бюджет Святого Престола включает центральную администрацию Римско-католической церкви, которая курирует управление всемирной церковью, насчитывающей 1,3 млрд членов, ее глобальные дипломатические представительства и деятельность средств массовой информации.

Ватикан, включая музеи Ватикана и банк Ватикана, имеет отдельный бюджет.

Пандемия COVID-19 сильно ударила по доходам Ватикана в 2020 году. Музеи Ватикана, которые  в 2019 году приняли около 6 млн платных посетителей, были закрыты или открыты лишь частично на протяжении большей части 2020 года.

СПРАВКА. Ватикан – государство-анклав (самое маленькое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией. Управляется от имени римского понтифика губернатором (называется президентом комиссии понтифика в Ватикане). Эту должность всегда занимает кардинал Римской курии, назначаемый папой.

Статус Ватикана в международном праве — вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства Римско-католической церкви.

Дипломатические миссии иностранных государств аккредитуются при Святом Престоле, а не при городе-государстве Ватикан. Иностранные посольства и представительства, аккредитованные при Святом Престоле, ввиду малой территории Ватикана размещены в Риме (включая и посольство Италии, которое, таким образом, находится в её собственной столице).

Святой Престол – официальное собирательное название папы римского и Римской курии – центральной администрации Римско-католической церкви.

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Наталия Медведева
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Ватикан папа римский франциск
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