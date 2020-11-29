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9-летний ребенок нашел в Иерусалиме 3000-летнее золотое украшение: фото

29.11.2020, 22:25
9-летний ребенок нашел в Иерусалиме 3000-летнее золотое украшение: фото - Фото
Найденное ребенком в Израиле древнее украшение (Фото: TEMPLE MOUNT SIFTING PROJECT)

В Иерусалиме 9-летний Биньямин Милт нашел золотую бусину, которая была сделана 3000 лет назад. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Украшение, относящееся ко временам Первого Храма, так хорошо сохранилось, что археолог, которому принес находку Биньямин, сначала обозначил его неопознанный современный объект и даже не записал контактные данные мальчика.

Биньямин и его семья присоединились к проекту "Просеивание на Храмовой горе" (Temple mount sifting project, TMSP), в рамках которого участвовали в поисках археологических артефактов.

В Израиле ребенок нашел древнее украшение (Фото: TEMPLE MOUNT SIFTING PROJECT)

Мальчик нашел бусину в августе – это маленький цилиндр в форме цветка, состоящий из четырех слоев крошечных золотых шариков.

Найденное ребенком в Израиле древнее украшение (Фото: TEMPLE MOUNT SIFTING PROJECT)

Найденное ребенком в Израиле древнее украшение (Фото: TEMPLE MOUNT SIFTING PROJECT)

Найденное ребенком в Израиле древнее украшение (Фото: TEMPLE MOUNT SIFTING PROJECT)

Истинную ценность находки археологи определили уже осенью – когда начали тщательно разбирать все найденное летом.

Археолог Габриэль Баркай увидел, что бусина поразительно похожа на несколько подобных артефактов, которые он нашел при раскопках погребальных систем периода Первого Храма в Катеф Хином – большинство они датированы железным веком (XII-VI вв. до н.э.).

После этого исследователи TMSP обзвонили все семьи, которые участвовали в работах на горе в день, когда была найдена бусина, и связались с Биньямином.

Сейчас пока не ясно, какой цели служила бусина. По предварительному заключению ученых, она могла быть частью украшения какой-то важной персоны, посетившей Храм, или священника.

Проект "Просеивание на Храмовой горе" был основан после незаконных ремонтных работ, которые были проведены в 1999 году. Тогда было утилизировано более 9000 тонн грунта, смешанного с бесценными археологическими артефактами – землю сбросили в Кедронскую долину. Археологи доктор Габриэль Баркай и Зачи Двира начали просеивать грунт в 2004 году.

За прошедшие годы их инициатива превратилась в проект международного значения, собравший более 200 000 добровольцев, которые помогли исследователям найти тысячи бесценных артефактов.

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Наталия Медведева
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