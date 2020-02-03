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€9 млн. Фирма выходцев из ГРУ и ФСБ требует деньги у Марин Ле Пен

€9 млн. Фирма выходцев из ГРУ и ФСБ требует деньги у Марин Ле Пен - Фото
Марин Ле Пен (Фото: EPA)
03.02.2020, 18:45

В суд на французское Национальное объединение подала российская компания Авиазапчасть

Российская компания Авиазапчасть через суд потребовала от правопопулистской французской партии Национальное объединение во главе с Марин Ле Пен вернуть €9 млн, утверждая, что это долг. Об этом сообщает издание Открытые медиа со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Отмечается, что первое слушание по делу назначено на июнь 2020 года. Речь идет о возврате кредита, который партия взяла в 2014 году в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ) после отказа в кредитовании от банков ЕС и США.

Сообщается, что в 2016 году российский Центробанк лишил ПЧРБ лицензии, и право требования по кредиту Ле Пен перешло к компании Конти, зарегистрированной в Москве и занимающейся прокатом автомобилей.

Конти в свою очередь передала права компании Авиазапчасть, образованной на базе советского предприятия Авиазагранпоставка. Эта организация, которая продает оборудование для российской авиатехники в Азию и Африку, принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову. Он, как утверждается, вел бизнес с "участником миротворческих операций ООН в Ливии, ирландским генералом Тэдом ОʼНилом", а также "фигурировал в уголовном деле о торговле оружием".

Уточняется, что пост заместителя гендиректора Авиазапчастей много лет занимал известный разведчик, герой России Евгений Бармянцев, известный, в частности, как разработчик плана марш-броска батальона российского ВДВ в Косово в 1999 году. Другим заместителем работал экс-руководитель государственного Росгранстроя Алексей Шестопалов. Кроме того, сообщается, что в компании работали бывшие дипломаты, выходцы из российских спецслужб (ГРУ) и родственники силовиков (ФСБ).

Первый чешско-российский банк (ПЧРБ) был создан в 1996 году для обслуживания внешнеторгового оборота и инвестиционных проектов России и Чехии. Он принадлежит бывшему менеджеру Стройтрансгаза бизнесмену Роману Попову, который также владеет Европейско-российским банком в Праге. Национальный банк Чехии ограничил ему выдачу кредитов из-за финансовых проблем.

  • В ноябре 2014 года сообщалось, что партия Марин Ле Пен получила кредит в девять миллионов евро в Первом чешско-российском банке.
  • В январе 2017-го российское Агентство по страхованию вкладов уже требовало у Ле Пен вернуть долг по кредиту.

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