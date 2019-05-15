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15.05.2019, 10:26

Ле Пен оскорбил вопрос о дружбе с РФ: "Не будем под лапой Путина"

Ле Пен оскорбил вопрос о дружбе с РФ: "Не будем под лапой Путина" - Фото
Марин Ле Пен (www.facebook.MarineLePen)

Лидер французских ультраправых, которая поддерживает аннексию РФ украинского Крыма, уверяет, что Кремль не финансирует ее партию

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Лидер французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен назвала оскорбительными обвинения в дружеских отношениях с Кремлем. Об этом она заявила журналисту Postimees во время визита Эстонию, передает Европейская правда.

"При всем уважении я считаю, что Ваш вопрос – оскорбление", – ответила Ле Пен. "Всю нашу историю мы боролись за свободу, и теперь спрашивать, находимся ли мы во власти той или иной страны, – это невероятное оскорбление", - добавила она.

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Лидер ультраправых, которая неоднократно ездила в оккупированный Крым и не считает, что аннексия была незаконной, сказала, что защищает "интересы своей страны" и "интересы Европы". "Я не допущу, чтобы мы были под лапой Путина", – заявила она.

Также политик уверяет, что Россия не финансирует ее партию: "Это все ложь". Деньги, получаемые из банка РФ она назвала кредитом с "плохим процентом", потому что другие банки мира не давали ее партии такой суммы денег, которую они запрашивали.

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Теги: Россия, владимир путин, кремль, марин ле пен, национальный фронт
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