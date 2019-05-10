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10.05.2019, 10:13

Министр МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России - Фото
Эстония (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Эстонский министр МВД Март Хельме настаивает, что Россия должна вернуть стране 5,2% ее территории

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Вчера, 9 мая, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме напомнил, что Российская Федерация до сих пор не вернула Эстонии 5,2% ее территории. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ERR.

Так он ответил на ремарку журналистов о том, что запланировавшая поездку в Эстонию лидер французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен отрицает, что украинский Крым был аннексирован Россией незаконно.

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"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", - заявил он, отметив, нужно говорить не только о Крыме, но и о Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.

Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права, как Япония ждет возвращения Россией Курил. "Воевать с Россией мы не собираемся", - добавил Хельме.

По его словам, входящая в правящую коалицию партия EKRE далеко не по всем вопросам согласна с Ле Пен. Политики выступают против ратификации пограничного договора с Россией, поскольку этот документ отдает Москве территории за Нарвой и часть Печор, что противоречит конституции Эстонии.

Речь идет об Ивангороде и Печорах, принадлежащих Эстонии по итогам неудачных для Красной армии военных действий в 1919 году и условиям Тартуского мирного договора. Его положения стали основой действующей конституции Эстонии. Но в 1944 году советская Россия забрала территории.

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Теги: Россия, Крым, оккупация, эстония, территория
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