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"Абсолютно беспрецедентно". Более 350 слонов найдены мертвыми в Ботсване

"Абсолютно беспрецедентно". Более 350 слонов найдены мертвыми в Ботсване - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
02.07.2020, 11:45

Причина массовой гибели слонов в Ботсване неизвестна. Результаты лабораторных анализов образцов будут через несколько недель

За последние два месяца в Ботсване были найдены более 350 мертвых слонов. Причина их гибели неизвестна. Об этом сообщает BBC

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Ботсвана является домом для трети сокращающейся популяции слонов в Африке. Власти страны не знают, почему животные умирают, а лабораторные анализы образцов будут через несколько недель.

Местные зоозащитники впервые предупредили правительство о смерти слонов в начале мая. За три часа полета на вертолете над дельтой реки они обнаружили 169 мертвых слонов. Спустя месяц были выявлены еще множество трупов, в результате чего их общее количество превысило 350.

"Это абсолютно беспрецедентно с точки зрения количества умерших слонов в одном происшествии, не связанном с засухой", - заявил доктор Макканн из британского благотворительного Нацпарка спасения.

Правительство исключило браконьерство в качестве причины смерти, поскольку бивни слонов не были удалены. Более того, мертвыми найдены только слоны. Ученые предполагают, что причиной массовой гибели слонов является какое-то заболевание, которое поражает их нервную систему.

Также не исключается возможность распространения этого заболевания на людей, особенно если причина кроется в воде или почве. "Да, это природоохранная катастрофа, но она также может стать кризисом общественного здравоохранения", - говорит Макканн.

  • 6 февраля в кенийском национальном парке Амбосели умер один из последних оставшихся в Африке слон с гигантскими бивнями по кличке Больший Тим.

Читайте также: Более 180 стран запретили продажу слонов в цирки и зоопарки

Владислав Сердюк
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