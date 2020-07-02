"Абсолютно беспрецедентно". Более 350 слонов найдены мертвыми в Ботсване

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За последние два месяца в Ботсване были найдены более 350 мертвых слонов. Причина их гибели неизвестна. Об этом сообщает BBC.

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Ботсвана является домом для трети сокращающейся популяции слонов в Африке. Власти страны не знают, почему животные умирают, а лабораторные анализы образцов будут через несколько недель.

Местные зоозащитники впервые предупредили правительство о смерти слонов в начале мая. За три часа полета на вертолете над дельтой реки они обнаружили 169 мертвых слонов. Спустя месяц были выявлены еще множество трупов, в результате чего их общее количество превысило 350.

"Это абсолютно беспрецедентно с точки зрения количества умерших слонов в одном происшествии, не связанном с засухой", - заявил доктор Макканн из британского благотворительного Нацпарка спасения.

Правительство исключило браконьерство в качестве причины смерти, поскольку бивни слонов не были удалены. Более того, мертвыми найдены только слоны. Ученые предполагают, что причиной массовой гибели слонов является какое-то заболевание, которое поражает их нервную систему.

Также не исключается возможность распространения этого заболевания на людей, особенно если причина кроется в воде или почве. "Да, это природоохранная катастрофа, но она также может стать кризисом общественного здравоохранения", - говорит Макканн.

кенийском национальном парке Амбосели умер один из последних оставшихся в Африке слон с гигантскими бивнями по кличке Больший Тим. 6 февраля в

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