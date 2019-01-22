Адвокат Трампа открестился от слов о его бизнес-проекте с РФ

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказывается от своих предыдущих слов касательно того, что глава Белого дома вел переговоры по бизнес-проекту с россиянами на протяжении всего 2016 года вплоть до выборов. Об этом сообщает русская служба Голоса Америки.

Речь идет о сделке по строительству небоскреба Trump Tower в Москве, которую Трамп и его бывший адвокат Майкл Коэн якобы обсуждали до октября или ноября 2016 года.

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По словам Джулиани, его комментарии "были гипотетическими и не основаны на моих беседах с президентом".

"Мои комментарии не отражают фактических сроков или обстоятельств каких-либо подобных обсуждений", - заявил он.

В свою очередь издание пишет, что Джулиани в интервью The New York Times, процитировав Трампа сказал, что дискуссия о Trump Tower в Москве "идет со дня, когда я объявил (о том, что буду баллотироваться на пост президента – ред.), до дня, когда я победил (на выборах, - ред.).

В итоге сделка не состоялась.

Вчера, 21 января, Джулиани сказал, что беседы на то время кандидата в президенты США и его окружения с российскими чиновниками шли всю его предвыборную кампанию в 2016 году, то есть на несколько месяцев дольше, чем Трамп признавал ранее.