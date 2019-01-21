Трамп вел бизнес-проект с Россией до самых выборов - Джулиани

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

По словам личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, беседы на то время кандидата в президенты США и его окружения с российскими чиновниками насчет строительства небоскреба Trump Tower в Москве шли всю его предвыборную кампанию в 2016 году. Таким образом, эти переговоры длились на несколько месяцев дольше, чем Трамп признавал ранее, пишет агентство Голос Америки.

Джулиани затруднился назвать, когда Трамп общался на эту тему с россиянами в последний раз.

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"Вероятно, вплоть до октября или ноября... Период до выборов", - сказал он, добавив, что таких разговоров "было немного, но они были".

Трамп в начале предвыборной кампании уверял избирателей, что у него нет деловых связей с РФ.

Джулиани считает, что у его предшественника, Майкла Коэна, "вероятно, сохранились более подробные воспоминания" о переговорах по московскому проекту, чем у Трампа. "Для него это было гораздо важнее. Это была его единственная миссия. (Трамп) баллотировался... поэтому можно ожидать, что он не сильно концентрировался на проекте, который так ни к чему и не привел", - пояснил адвокат.

Ранее экс-адвокат Трампа Коэн признал себя виновным в ложных показаниях Конгрессу США о степени участия Трампа в московском проекте. Он утверждал, что работа Трампа в этой сфере закончилась в январе 2016-го. Недавно Коэн заявил, что "вспомнил": беседы о Trump Tower Moscow продолжались до июня 2016 года.

Расследование связей Трамп-РФ ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

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