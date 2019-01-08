Адвокаты: Манафорт лгал следствию непреднамеренно

Пол Манафорт (фото - EPA)

Адвокаты бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта заявили, что все ложные заявления, сделанные им в ходе сотрудничества со следствием, носили непреднамеренный характер и что он не будет добиваться проведения слушаний с целью оспорить обвинения в даче ложных показаний. Об этом сообщает Голос Америки.

Манафорт отвечал на обвинения, выдвинутые в декабре командой спецпрокурора Роберта Мюллера, который руководит расследованием возможного сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией. По словам прокуроров, Манафорт сделал множество явно ложных заявлений, тем самым нарушив условия сделки со следствием, которая была заключена в сентябре.

Реклама

Читайте также: Мюллер рассказал, о чем солгал следствию Манафорт

Манафорт согласился пойти на сделку со следствием и признать себя виновным по двум пунктам обвинения: в сговоре против США и в препятствовании правосудию. В августе 2018 года его признали виновным по восьми пунктам, касающимся уклонения от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках.