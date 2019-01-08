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08.01.2019, 22:17

Адвокаты: Манафорт лгал следствию непреднамеренно

Адвокаты: Манафорт лгал следствию непреднамеренно - Фото
Пол Манафорт (фото - EPA)

Бывший глава предвыборного штаба Трампа не будет пытаться оспорить обвинения в даче ложных показаний

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Адвокаты бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта заявили, что все ложные заявления, сделанные им в ходе сотрудничества со следствием, носили непреднамеренный характер и что он не будет добиваться проведения слушаний с целью оспорить обвинения в даче ложных показаний. Об этом сообщает Голос Америки.

Манафорт отвечал на обвинения, выдвинутые в декабре командой спецпрокурора Роберта Мюллера, который руководит расследованием возможного сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией. По словам прокуроров, Манафорт сделал множество явно ложных заявлений, тем самым нарушив условия сделки со следствием, которая была заключена в сентябре.

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Манафорт согласился пойти на сделку со следствием и признать себя виновным по двум пунктам обвинения: в сговоре против США и в препятствовании правосудию. В августе 2018 года его признали виновным по восьми пунктам, касающимся уклонения от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках.

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Теги: пол манафорт, ложные показания
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