"Африканский Зеленский" проиграл выборы президенту Уганды, который правит уже 34 года

В Уганде главный оппозиционный кандидат, рэпер Бобби Вайн, проиграл президентские выборы Йовери Мусевени, который пришел к власти в 1986 году в результате военного переворота. Об этом сообщает BBC.

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По официальным данным, Вайн (настоящее имя – Роберт Кьягуланьи) набрал 35% голосов, против 59% за Мусевени.

Оппозиционер обещает опубликовать доказательства фальсификаций на выборах.

Его соперник, действующий президент, перед выборами полностью отключил интернет в стране и заблокировал соцсети, объяснив это опасениями внешнего вмешательства в избирательный процесс.

В пятницу, когда появились первые результаты выборов, Вайн заявил, что правительственные солдаты вломились в его дом и задержали всех, кто там был, кроме него самого.

В ноябре прошлого года, после регистрации кандидатом в президенты Вайна дважды арестовывали. Он появляется на людях в бронежилете и каске и заявляет, что пережил несколько покушений на свою жизнь.

Избирательную кампанию сопровождало насилие, десятки людей погибли от рук силовиков. В основном это молодые люди, которые поддерживают рэпера.

Путь популярного в Уганде музыканта в политику начался после инцидента в 2017 году. Когда Вайн ехал в ночной клуб в Капмале за рулем своего автомобиля, какой-то мужчина подбежал к нему и ударил по голове. Вайн вышел, чтобы разобраться, однако незнакомец направил на него пистолет и избил. Оказалось, что это сотрудник военной разведки Уганды.

Этот эпизод заставил Вайна задуматься о положении дел в стране, где влиятельные и обеспеченные люди живут по своим собственным законам, а большинство населения остается в нищете. До этого он был типичным, похожим на американских, рэпером — с песнями о богатстве, развлечениях и т.д.

В апреле 2017 года Вайна избрали в парламент Уганды. Это вызвало огромный резонанс. Вайн создал движение "народной власти" и начал поддерживать на выборах кандидатов, не принадлежащих к правящей парти или традиционной оппозиции. С тех пор он неоднократно подвергался преследованиям, несколько раз был вынужден покинуть страну.

Вернувшись в 2018 году, Бобби Вайн заявил: "Мы должны получить нашу свободу или умереть, борясь за нее".

Политик называет себя "президентом гетто" – обездоленной молодежи Уганды. Он носит красный берет с надписью "народная власть – наша власть". В последнее время его все чаще называют "африканским Зеленским".

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Вадим Ребрина

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