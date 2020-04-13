Президент Уганды записал домашнюю тренировку во время карантина: видео

Чтобы убедить жителей Уганды в период эпидемии коронавируса соблюдать карантин, оставаться дома и поддерживать хорошую физическую форму, 75-летний президент страны Йовери Кагута Мусевени снял видео тренировки в домашних условиях. Ролик он разместил в Facebook.

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На прошлой неделе Мусевени обратился к угандийцам с просьбой меньше проводить времени на улице, пояснив, что "не нужно идти на природу, чтобы заняться спортом", и опубликовал в Facebook видео домашней тренировки.

По словам президента Уганды, это видео - "отличный пример, как заниматься в помещении, оставаясь в безопасности".

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23 марта 2020 года LIGA.net собрала самые интересные кейсы, на какие меры идут правительства, чтобы спасти экономику своих стран.

6 апреля был проведен соцопрос, по результатам которого выяснилось, что из-за карантина мужчины стали больше заниматься спортом и тратить время на сон, секс и алкоголь.

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