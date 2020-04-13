Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

75-летний лидер Уганды Йовери Мусевени на личном примере показал, чем можно заняться дома на карантине при эпидемии коронавируса

Чтобы убедить жителей Уганды в период эпидемии коронавируса соблюдать карантин, оставаться дома и поддерживать хорошую физическую форму, 75-летний президент страны Йовери Кагута Мусевени снял видео тренировки в домашних условиях. Ролик он разместил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На прошлой неделе Мусевени обратился к угандийцам с просьбой меньше проводить времени на улице, пояснив, что "не нужно идти на природу, чтобы заняться спортом", и опубликовал в Facebook видео домашней тренировки.

По словам президента Уганды, это видео - "отличный пример, как заниматься в помещении, оставаясь в безопасности".

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Читайте также: Моем руки дольше 20 секунд - урок гигиены от орангутанга из Флорида: видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: тренировка, уганда, карантин, коронавирус, Йовери Мусевени
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
СБУ: В Запорожье поймали экс-беркутовца на торговле оружием – видео спецоперации
СБУ: В Запорожье поймали экс-беркутовца на торговле оружием – видео спецоперации
Президент Уганды записал домашнюю тренировку во время карантина: видео
Президент Уганды записал домашнюю тренировку во время карантина: видео
В разгар эпидемии. По США ударили мощные торнадо: есть погибшие – видео
В разгар эпидемии. По США ударили мощные торнадо: есть погибшие – видео
Экономика За неделю зарегистрированных безработных в Украине стало больше на 36 000
Вячеслав Климов: "Трачу на новости 15 минут в день"
Идеи и Кейсы Вячеслав Климов: "Трачу на новости 15 минут в день"
Хаос закончился. ОПЕК, Путин и Трамп заключили сделку. Кто выиграл?
ТЭК Хаос закончился. ОПЕК, Путин и Трамп заключили сделку. Кто выиграл?
Популярное
фото/видео
СБУ: В Запорожье поймали экс-беркутовца на торговле оружием – видео спецоперации
СБУ: В Запорожье поймали экс-беркутовца на торговле оружием – видео спецоперации
Президент Уганды записал домашнюю тренировку во время карантина: видео
Президент Уганды записал домашнюю тренировку во время карантина: видео 12:11
Легендарное спасение Apollo 13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабля
Легендарное спасение Apollo 13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабля 09:37
В разгар эпидемии. По США ударили мощные торнадо: есть погибшие – видео
В разгар эпидемии. По США ударили мощные торнадо: есть погибшие – видео 07:44
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 