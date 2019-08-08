Агрессия РФ. В Грузии приспустили флаги в память о жертвах войны

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В Грузии над всеми зданиями государственных ведомств сегодня, 8 августа, приспущены государственные флаги Грузии. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

В память о погибших во время боевых действий в августе 2008 года флаги приспущены над парламентом, президентским дворцом, перед администрацией правительства и другими зданиями государственных структур как в Тбилиси, так и в других городах и регионах страны.

В Грузии отмечают 11-ю годовщину августовской войны. Акции памяти, организованные правительством и общественными организациями, проходят по всей стране. Во время военных действий с грузинской стороны погибли 408 человек, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя.

В результате агрессии РФ беженцами стали 26 тысяч жителей грузинских сел региона. Общее число вынужденно перемещенных лиц, с учетом грузинского населения, покинувшего Абхазию в 1993 году, составило 263 598 человек.

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Война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года. Против Грузии, кроме армии РФ и НВФ Южной Осетии, воевали боевики из России и Абхазии. В ночь на 8 августа после обстрелов боевиками грузинских сел ВС Грузии заняли большую часть Цхинвали, однако в тот же день РФ ввела войска в помощь югоосетинским сепаратистам, подвергла бомбардировке грузинские города, порты и военные объекты. Война закончилась 12 августа поражением грузинской армии, потерей Кодорского анклава Абхазии и этнической чисткой грузинских сел в Южной Осетии. Россия войска не вывела.