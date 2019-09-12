Аль-Каида извинилась за подрыв автобуса с гражданскими в Мали

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Группа поддержки мусульман и ислама, которая считается филиалом Аль-Каиды, принесла извинения за подрыв автобуса в Мали 3 сентября, в результате которого погибли 14 мирных жителей и еще 15 получили ранения. Об этом сообщает Bloomberg.

Террористы на одном из своих сайтов извинились за гибель "наших братьев и сыновей", отметив, что мина, на которой подорвался автобус, предназначалась для "французских оккупантов и их пособников".

Аль-Каида и ее филиалы, хоть и редко, но приносят извинения за инциденты в Сирии, Ираке и Йемене. В Мали это произошло первые.

17 августа террорист-смертник взорвался на свадьбе в Кабуле, погибли 63 человека.