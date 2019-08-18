Смертник взорвал себя на свадьбе в Кабуле: есть погибшие - фото

Фото: EPA

От взрыва на свадьбе вечером 17 августа в Кабуле погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На праздновании было более тысячи гостей. МВД Афганистана подчеркнуло- пока неясно, что стало причиной взрыва.

Фото: EPA

По данным агентства AP, террорист-смертник подорвал себя в толпе праздновавших.

Фото: EPA

Это уже семнадцатый теракт в Кабуле с начала 2019 года. По подсчетам афганских властей, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. "Кабул обычно занижает официальные данные о жертвах терактов", - отмечается в сообщении.