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Смертник взорвал себя на свадьбе в Кабуле: есть погибшие - фото

Смертник взорвал себя на свадьбе в Кабуле: есть погибшие - фото - Фото
Фото: EPA
18.08.2019, 08:08

Жертвами теракта стали 63 человека

От взрыва на свадьбе вечером 17 августа в Кабуле погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На праздновании было более тысячи гостей. МВД Афганистана подчеркнуло- пока неясно, что стало причиной взрыва.

Фото: EPA

По данным агентства AP, террорист-смертник подорвал себя в толпе праздновавших.

Фото: EPA

Это уже семнадцатый теракт в Кабуле с начала 2019 года. По подсчетам афганских властей, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. "Кабул обычно занижает официальные данные о жертвах терактов", - отмечается в сообщении.

  • 11 мая убили известную в Афганистане тележурналистку Мену Мангаль в Кабуле.

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