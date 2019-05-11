Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.05.2019, 19:34

В Кабуле убили известную телеведущую

В Кабуле убили известную телеведущую - Фото
Фото: .facebook.com/mena.mangal.90

Мена Мангаль работала советником по культуре в афганском парламенте и отстаивала права женщин

Реклама
Реклама

Известную в Афганистане тележурналистку Мену Мангаль убили утром 11 мая в Кабуле. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам официального представителя министерства внутренних дел, нападение на Мангаль было совершено в 7:20 утра вблизи кабульского рынка Карте Нау. Очевидцы происшествия говорят, что в журналистку стреляли двое мотоциклистов.

Реклама

По словам свидетеля происшествия, сначала один из мотоциклистов несколько раз выстрелил в воздух, чтобы разогнать толпу, а затем сделал два выстрела в журналистку. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Полиция начал расследование.

Родственники Мангаль подтвердили, что журналистка в момент нападения ожидала машину, которая должна была отвезти ее на работу. Мангаль работала советником по культуре в афганском парламенте.

Сообщается, что Мена Мангаль более десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV.

Она была одним из лидеров мнений в местных социальных сетях. На ее страницах обсуждались права афганских женщин на работу и учебу. Мангаль писала в соцсетях о том, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода.

В последнее время журналистка говорила, что ей присылают письма с угрозами.

7 мая сообщалось, что власти Мьянмы помиловали двоих журналистов Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: афганистан, Кабул, убийство, журналисты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 