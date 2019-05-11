В Кабуле убили известную телеведущую

Фото: .facebook.com/mena.mangal.90

Известную в Афганистане тележурналистку Мену Мангаль убили утром 11 мая в Кабуле. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам официального представителя министерства внутренних дел, нападение на Мангаль было совершено в 7:20 утра вблизи кабульского рынка Карте Нау. Очевидцы происшествия говорят, что в журналистку стреляли двое мотоциклистов.

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По словам свидетеля происшествия, сначала один из мотоциклистов несколько раз выстрелил в воздух, чтобы разогнать толпу, а затем сделал два выстрела в журналистку. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Полиция начал расследование.

Родственники Мангаль подтвердили, что журналистка в момент нападения ожидала машину, которая должна была отвезти ее на работу. Мангаль работала советником по культуре в афганском парламенте.

Сообщается, что Мена Мангаль более десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV.

Она была одним из лидеров мнений в местных социальных сетях. На ее страницах обсуждались права афганских женщин на работу и учебу. Мангаль писала в соцсетях о том, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода.

В последнее время журналистка говорила, что ей присылают письма с угрозами.

7 мая сообщалось, что власти Мьянмы помиловали двоих журналистов Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы.