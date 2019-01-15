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15.01.2019, 12:45

Албанский язык стал официальным в Македонии

Албанский язык стал официальным в Македонии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Парламент дважды голосовал за принятие закона об использовании языков

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В Македонии албанский язык признан официальным. Об этом сообщает Meta.

Спикер парламента Македонии Талат Джафери подписал закон об использовании языков и отправил его в официальный вестник страны, публикация в котором означает официальное использование албанского языка.

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Сообщение о подписании закона в Facebook Джафери сделал на македонском и албанском языках.

Парламент дважды голосовал за принятие закона об использовании языков - 11 января и 14 марта 2018 года, однако президент страны Георге Иванов отказался его подписывать.

Соотвествующий закон опубликован в официальном вестнике без подписи президента.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны и таким образом дал старт конституционной процедуре формального изменения названия государства на Республика Северная Македония.

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Теги: македония, албанский язык, Талат Джафери
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