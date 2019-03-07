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07.03.2019, 08:49

Американец хотел вешать людей в Шри-Ланке: власти ему отказали

Американец хотел вешать людей в Шри-Ланке: власти ему отказали - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

В объявлении о найме управляющего виселицей власти островной страны ищут "человека с высокими нравственными качествами" и "мощной силой духа"

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Шри-ланкийские власти объявили конкурс на должность палача: уже отозвались 102 соискателя, среди которых оказался и гражданин США. Об этом пишет Reuters.

В 2018 году местный президент Майтрипала Сирисена заявил, что после многолетнего перерыва с казнями в стране снова возобновят практику повешения для замешанных в наркобизнесе. Как пишет агентство, это "влияние Филиппин", где власти проводят жесткую политику против наркоторговли.

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Американскому гражданину придется искать другую работу: его резюме отклонили, так как иностранцы не могут претендовать на должность палача.

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Незаконный оборот наркотиков является серьезным преступлением в Шри-Ланке, хотя никто не был казнен за какое-либо преступление в стране с 1976 года, когда все смертные приговоры были заменены на пожизненное заключение.

"Последний палач Шри-Ланки отказался от работы в 2014 году: ему не пришлось никого казнить, так как, увидев виселицу, он сослался на стресс и уволился. Еще один нанятый в прошлом году так и не пришел на работу", - отметили в Reuters.

В начале ноября 2018 года в США впервые за 5 лет провели казнь на электрическом стуле. В то же время в Германии на референдуме проголосовали за окончательную отмену смертной казни.

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Теги: конкурс, казнь, кандидат, Шри-Ланка, палач
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