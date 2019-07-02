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02.07.2019, 11:06

Американка признала себя виновной в отправке взрывчатки Обаме

Американка признала себя виновной в отправке взрывчатки Обаме - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Все посылки содержали импровизированные взрывные устройства, которые удалось перехватить

Жительница пригорода Хьюстона призналась, что отсылала посылки с взрывными устройствами бывшему президенту Бараку Обаме, губернатору Техаса Грегу Эбботту и в Администрацию социального обеспечения США. Об этом сообщает Голос Америки.

В понедельник Джулия Энн Пофф признала себя виновной в федеральном суде Хьюстона в перевозке взрывчатых веществ с намерением убить, ранить или запугать.

Несмотря на то, что заявление касалось непосредственной посылки, которую она адресовала Бараку Обаме в октябре 2016 года, прокуроры говорят, что сделка о признании вины 47-летней подозреваемой также предусматривает признание вины за отправку аналогичных посылок Грегу Эбботту и Администрации социального обеспечения.

Все посылки содержали импровизированные взрывные устройства, которые удалось перехватить и обезвредить.

Пофф может быть приговорена к 10 годам лишения свободы в федеральной тюрьме и оштрафована на сумму до 250 000 долларов. Вынесение приговора назначено на 18 ноября.

2 июля сообщалось, что в США почтовая служба Facebook обнаружила посылку с зарином.

 

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Теги: суд, посылки, взрывчатка, барак обама, Джулия Энн Пофф
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