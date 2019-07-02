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02.07.2019, 08:18

В США почтовая служба Facebook обнаружила посылку с зарином

В США почтовая служба Facebook обнаружила посылку с зарином - Фото
Фото: depositphotos.com

О пострадавших в результате инцидента не сообщается

В США 1 июля были эвакуированы четыре здания, в которых располагаются офисы социальной сети Facebook. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Двух человек госпитализировали для профилактики в связи с возможным контактом с нервным веществом зарином.

"Это случилось после того, как одна из посылок в почтовом отделении компании в Силиконовой долине дала положительный результат на токсичное соединение. Представитель пожарной охраны города Менло-Парк, где базируется Facebook, сообщил, что люди, которые соприкоснулись с подозрительной посылкой, пока не проявили каких-либо симптомов воздействия зарина", - отмечается в сообщении.

По словам представителя пожарной охраны, Facebook "проверяет все входящие посылки", сотрудники почтовой службы увидели положительный результат теста и "инициировали свой стандартный протокол".

"Власти еще не идентифицировали найденное вещество. На данный момент три из эвакуированных зданий очищены, сотрудники могут туда вернуться", - сказал представитель Facebook Энтони Харрисон. Делом занимаются агенты ФБР.

Зарин, сильнодействующее токсичное соединение, разрушающее нервную систему, используется в качестве химического оружия. Воздействие зарина может быть смертельным, однако, по словам экспертов из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, которые подвергаются умеренному воздействию зарина, обычно полностью выздоравливают.

17 октября 2018 года львовские пограничники обнаружили в почтовой посылке восемь слитков золота.

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Теги: facebook, посылка, зарин
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