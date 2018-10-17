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17.10.2018, 21:14

Львовские таможники изъяли посылку с 1,64 кг золота высшей пробы

Львовские таможники изъяли посылку с 1,64 кг золота высшей пробы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Посылка из Великобритании оценивается в 1,8 млн гривень

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Львовские пограничники обнаружили в почтовой посылке 8 слитков золота. Об этом сообщает пресс-служба Госфискальной службы.

Сообщается, что посылка стоимостью в 1,8 млн гривень была отправлена из Великобритании на адрес гражданки Украины.

Отмечается также, что все слитки изготовлены по банковской форме и имеют пробирные клейма 999.9. Их общий вес составляет 1,64 кг.

По факту обнаружения драгметалла проводится документирование нарушения таможенных правил.

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Теги: Великобритания, таможня, золото
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