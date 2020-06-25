Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Американская гонщица признана самой быстрой: она погибла в ходе этого заезда

Американская гонщица признана самой быстрой: она погибла в ходе этого заезда - Фото
Джесси Комбс (Фото - скриншот из видео - YouTube)
25.06.2020, 14:55

Гонщица из США Джесси Комбс разогналась до скорости 841,3 км/ч.

Книга рекордов Гиннеса зафиксировала новый мировой рекорд скорости для наземных движущихся аппаратов, которые пилотировались женщиной. Его установила американская гонщица Джесси Комбс 27 августа 2019 года, которая погибла в ходе заезда. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Авто Комбс разогналось по дну высохшего озера в штате Орегон до скорости 841,338 км/ч. Комбс было 39 лет. Катастрофа случилась из-за механического повреждения переднего колеса, которое, вероятное, было вызвано наездом на мелкий твердый предмет. Гонщица погибла от удара головой, а авто загорелось. 

Джесси Комбс была спортивной телеведущей и выступала за более активное участие женщин в экстремальных видах спорта. Партнер погибшей Терри Мэдден заявил, что это должна была быть ее последняя попытка побить мировой рекорд на этом автомобиле.

Смотрите также: 89-летняя американка покорила самую высокую гору Африки: видео

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
книга рекордов гиннеса джесси комбс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 