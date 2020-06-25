Американская гонщица признана самой быстрой: она погибла в ходе этого заезда

Джесси Комбс (Фото - скриншот из видео - YouTube)

Книга рекордов Гиннеса зафиксировала новый мировой рекорд скорости для наземных движущихся аппаратов, которые пилотировались женщиной. Его установила американская гонщица Джесси Комбс 27 августа 2019 года, которая погибла в ходе заезда. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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Авто Комбс разогналось по дну высохшего озера в штате Орегон до скорости 841,338 км/ч. Комбс было 39 лет. Катастрофа случилась из-за механического повреждения переднего колеса, которое, вероятное, было вызвано наездом на мелкий твердый предмет. Гонщица погибла от удара головой, а авто загорелось.

Джесси Комбс была спортивной телеведущей и выступала за более активное участие женщин в экстремальных видах спорта. Партнер погибшей Терри Мэдден заявил, что это должна была быть ее последняя попытка побить мировой рекорд на этом автомобиле.

В сентябре 2018 года на Берлинском марафоне был установлен новый мировой рекорд.

В августе 2018 года 57 парашютисток установили мировой рекорд под Харьковом: видео.

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