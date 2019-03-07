Американские ученые создадут карту льдов Марса: фото

Марс (скриншот из видеозаписи NASA)

NASA согласовало проект двух команд ученых Палеонтологичского института США, которые разработают карты доступной воды в северном полушарии Марса. Об этом сообщает пресс-служба института.

Проект назвали SWIM (Subsurface Water Ice Mapping — подводное картографирование водяного льда).

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Для создания карт ученые используют данные нескольких космических аппаратов, изучающих Марс с орбиты.

Важность этой разработки заключается в том, что в будущем карты смогут использовать колонизаторы Красной планеты для получения воды, производства топлива для энергетического оборудования и ракет.

Фото: psi.edu

На карту будут нанесены льды северного полушария планеты, которые находятся на глубине 5 метров и выше.

28 февраля сообщалось, что Европейский зонд Mars Express с орбиты Красной планеты обнаружил первые геологические свидетельства наличия системы древних взаимосвязанных озер, которые когда-то были глубоко под поверхностью Марса.