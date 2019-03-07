Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.03.2019, 16:51

Американские ученые создадут карту льдов Марса: фото

Американские ученые создадут карту льдов Марса: фото - Фото
Марс (скриншот из видеозаписи NASA)

На карту будут нанесены льды северного полушария планеты, которые находятся на глубине 5 метров и выше

Реклама
Реклама

NASA согласовало проект двух команд ученых Палеонтологичского института США, которые разработают карты доступной воды в северном полушарии Марса. Об этом сообщает пресс-служба института.

Проект назвали SWIM (Subsurface Water Ice Mapping — подводное картографирование водяного льда).

Реклама

Для создания карт ученые используют данные нескольких космических аппаратов, изучающих Марс с орбиты.

Важность этой разработки заключается в том, что в будущем карты смогут использовать колонизаторы Красной планеты для получения воды, производства топлива для энергетического оборудования и ракет.

Фото: psi.edu

На карту будут нанесены льды северного полушария планеты, которые находятся на глубине 5 метров и выше.

28 февраля сообщалось, что Европейский зонд Mars Express с орбиты Красной планеты обнаружил первые геологические свидетельства наличия системы древних взаимосвязанных озер, которые когда-то были глубоко под поверхностью Марса. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, Марс, карта, льды
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 