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Американский миллиардер в свой день рождения погиб на гоночной трассе

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 08:17
Американский миллиардер в свой день рождения погиб на гоночной трассе - Фото
Джеймс Краун (Фото - Aspen Institute)

Американский миллиардер Джеймс Краун, член совета директоров JPMorgan Chase и глава инвестиционной  компании, погиб в аварии на гоночной трассе в день своего 70-летия 25 июня. Об этом сообщает CNN.

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Краун не справился с управлением гоночного автомобиля и врезался в ограждение на трассе Aspen Motorsports Park в Вуди Крик, штат Колорадо.

Миллиардер был генеральным директором семейного бизнеса, инвестиционной фирмы Henry Crown and Company, был главой совета директоров General Dynamics, а также на протяжении 30 лет входил в совет директоров JPMorgan. 

Сергей Бережной
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