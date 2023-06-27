Американский миллиардер в свой день рождения погиб на гоночной трассе
27.06.2023, 08:17
Джеймс Краун (Фото - Aspen Institute)
Американский миллиардер Джеймс Краун, член совета директоров JPMorgan Chase и глава инвестиционной компании, погиб в аварии на гоночной трассе в день своего 70-летия 25 июня. Об этом сообщает CNN.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Краун не справился с управлением гоночного автомобиля и врезался в ограждение на трассе Aspen Motorsports Park в Вуди Крик, штат Колорадо.
Миллиардер был генеральным директором семейного бизнеса, инвестиционной фирмы Henry Crown and Company, был главой совета директоров General Dynamics, а также на протяжении 30 лет входил в совет директоров JPMorgan.
- 12 июня сообщалось, что 92-летний Джордж Сорос передал контроль над своей финансовой империей, которая оценивается в $25 млрд 37-летнему сыну Алексу.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии