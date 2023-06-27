Американский миллиардер в свой день рождения погиб на гоночной трассе

Американский миллиардер Джеймс Краун, член совета директоров JPMorgan Chase и глава инвестиционной компании, погиб в аварии на гоночной трассе в день своего 70-летия 25 июня. Об этом сообщает CNN.

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Краун не справился с управлением гоночного автомобиля и врезался в ограждение на трассе Aspen Motorsports Park в Вуди Крик, штат Колорадо.

Миллиардер был генеральным директором семейного бизнеса, инвестиционной фирмы Henry Crown and Company, был главой совета директоров General Dynamics, а также на протяжении 30 лет входил в совет директоров JPMorgan.

12 июня сообщалось, что 92-летний Джордж Сорос передал контроль над своей финансовой империей, которая оценивается в $25 млрд 37-летнему сыну Алексу.

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