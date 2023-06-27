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Американський мільярдер у свій день народження загинув на гоночній трасі

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 08:17
Американський мільярдер у свій день народження загинув на гоночній трасі - Фото
Джеймс Краун (Фото - Aspen Institute)

Американський мільярдер Джеймс Краун, член ради директорів JPMorgan Chase та голова інвестиційної компанії, загинув в аварії на гоночній трасі у день свого 70-річчя 25 червня. Про це повідомляє CNN.

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Краун не впорався з керуванням гоночного автомобіля та врізався в огорожу на трасі Aspen Motorsports Park у Вуді Крік, штат Колорадо.

Мільярдер був генеральним директором сімейного бізнесу, інвестиційної фірми Henry Crown and Company,  був головою ради директорів General Dynamics, а також протягом 30 років входив до ради директорів JPMorgan.

Сергій Бережний
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мільярдерJPMorgan Chase & CoнекрологДжеймс Краун
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