Американський мільярдер у свій день народження загинув на гоночній трасі

Американський мільярдер Джеймс Краун, член ради директорів JPMorgan Chase та голова інвестиційної компанії, загинув в аварії на гоночній трасі у день свого 70-річчя 25 червня. Про це повідомляє CNN.

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Краун не впорався з керуванням гоночного автомобіля та врізався в огорожу на трасі Aspen Motorsports Park у Вуді Крік, штат Колорадо.

Мільярдер був генеральним директором сімейного бізнесу, інвестиційної фірми Henry Crown and Company, був головою ради директорів General Dynamics, а також протягом 30 років входив до ради директорів JPMorgan.

12 червня повідомлялося, що 92-річний Джордж Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією, яка оцінюється в $25 млрд 37-річному сину Алексу.

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