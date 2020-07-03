Амстердам открыл бордели после карантина: маска не нужна, но теперь без поцелуев

Улица красных фонарей, Амстердам (Иллюстративное фото - pixabay.com)

В Амстердаме открыли улицу красных фонарей, на которой предоставляются секс-услуги. Ее, как и множество других заведений, закрывали на карантин, введенный из-за коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

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Борделям разрешили работу только при условии соблюдения новых правил. Например, запрет контактировать лицом, что означает отказ от поцелуев.

Также секс-работникам рекомендовали проверять, не имеют ли их клиенты симптомов COVID-19. "Прежде чем записать на прием, я должна уточнить у клиента, хорошо ли он себя чувствует, нет ли у него или у кого-то из его соседей симптомов заболевания", - рассказывает одна из секс-работниц.

После каждого приема необходимо мыть руки, менять постельное белье, а также дезинфицировать все, к чему прикасался клиент. Ношение маски во время визита необязательно.

3 апреля сообщалось, что в Германии тысячи секс-работниц остались без жилья из-за пандемии.