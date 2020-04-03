Коронавирус. В Германии тысячи секс-работниц остались без жилья из-за пандемии

Тысячи иностранных секс-работниц, работающих в Германии, стали бездомными после закрытия борделей. Пандемия коронавируса и закрытие границы помешали их возвращению домой. Об этом сообщает Reuters.
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По данным Ассоциации поставщиков эротических и сексуальных услуг в Берлине, более 80% из почти 200 000 секс-работниц, которые работают в Германии, прибыли из Румынии, Польши, Украины и Болгарии.
Многие иностранки успели выехать до закрытия границ, но примерно 3-4% остались на улице.
Некоторые из секс-работниц продолжают нелегально работать на улицах во время карантина, несмотря на риск заразиться коронавирусом.
"Спрос на платный секс по-прежнему существует, несмотря на риск заражения вирусом, и некоторые женщины берут его на себя", - говорит Хайке Кеттнер из благотворительной организации Мадонны для секс-работниц в Бохуме.
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