Коронавирус. В Германии тысячи секс-работниц остались без жилья из-за пандемии

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Тысячи иностранных секс-работниц, работающих в Германии, стали бездомными после закрытия борделей. Пандемия коронавируса и закрытие границы помешали их возвращению домой. Об этом сообщает Reuters.

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По данным Ассоциации поставщиков эротических и сексуальных услуг в Берлине, более 80% из почти 200 000 секс-работниц, которые работают в Германии, прибыли из Румынии, Польши, Украины и Болгарии.

Многие иностранки успели выехать до закрытия границ, но примерно 3-4% остались на улице.

Некоторые из секс-работниц продолжают нелегально работать на улицах во время карантина, несмотря на риск заразиться коронавирусом.

"Спрос на платный секс по-прежнему существует, несмотря на риск заражения вирусом, и некоторые женщины берут его на себя", - говорит Хайке Кеттнер из благотворительной организации Мадонны для секс-работниц в Бохуме.

СПРАВКА. В Германии проституция легальна, работники секс индустрии платят налоги. Теоретически они имеют право на финансовую помощь из правительственного фонда, созданного для помощи фрилансерам в преодолении коронавируса, но фактически почти никто за такой помощью не обращается.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что страна сталкивается со своей самой большой проблемой "со времен окончания Второй мировой войны" в борьбе с пандемией коронавируса.

По состоянию на 3 арпеля 2020-го в Германии от COVID-19 скончался как минимум 1198 человек. Число инфицированных коронавирусом достигло 89 126 человек.

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