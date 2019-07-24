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Анализы американских послов на Кубе показали изменения в мозгу

Анализы американских послов на Кубе показали изменения в мозгу - Фото
Фото: ЕРА
24.07.2019, 16:38

Профессор радиологии Раджини Верма заявляет, что магнитно-резонансная томография подтверждает структурные изменения мозга дипломатов

Исследования мозга около 40 американских дипломатов, пострадавших при загадочных обстоятельствах на Кубе в период с конца 2016 года по май 2018 год, показывают видимые отличия в сравнении с контрольной группой. Об этом сообщает AFP.

Исследования, опубликованные в журнале американской медицинской ассоциации, не делают никаких выводов о причинах изменений выявленных у сотрудников посольства. При этом результаты МРТ точно показывают, что с "мозгом дипломатов что-то произошло".

По словам профессор Раджини Вермы, некоторые дипломаты до сих пор проходят реабилитацию.

С конца 2016 года американские дипломаты сообщали о странных звуках высокой частоты в Гаване, после которых у них наблюдались сильные головные боли, тошнота, усталость, головокружение, потеря координации и слуха.

В августе 2017 года в Госдепартаменте США сообщили, что американские дипломаты в открытом заново посольстве в Гаване подвергались "акустическим атакам" с использованием неких звуковых устройств. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаках кубинские власти и выдворил из Вашингтона 15 кубинских дипломатов.

В сентябре 2017 года Вашингтон направил Гаване ноту с просьбой сократить количество представителей кубинского посольства в США на 60%. 

Куба отрицает свою ответственность за произошедшее. 

Смотрите также: Появилась запись шумовой атаки на посольство США на Кубе - аудио

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акустическая атака США куба мозг дипломаты
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