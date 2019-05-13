Аналог Гитлерюгенд. РФ хочет набрать в Юнармию миллион детей

Фото: InformNapalm

Россия планирует набрать во всероссийское милитаристское движение Юнармия миллион детей до 2020 года, говорится в спецпроекте InformNapalm.

Сейчас в Юнармии состоят более 500 тыс детей (по состоянию на 8 мая).

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Увеличить до миллиона предлагает руководство движения, приурочить они хотят это "к 75-летию Победы".

Россия ведет подготовку детей для миллионной армии на оккупированных территориях и в странах, которые являются ее союзниками. Возраст для вступления – от 3 до 18 лет. К их подготовке привлечены Минобороны РФ, Министерство образования и науки, ФСБ, ИЧС, МВД, Следственный комитет, Российская православная церковь и другие органы.

Форму для детей из Юнармии разработало Минобороны.

Там уже заявили, что в 2019-м Юнармия должна появиться во всех школах. По данным СМИ, вступление в милитаристскую организацию уже становится принудительным.

В январе этого года постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что страна-агрессор Россия разместила во временно оккупированном Крыму больше военных сил, чем во времена СССР.