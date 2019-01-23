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23.01.2019, 08:04

"Анекдот собачий": пропагандист РФ Соловьев о вилле в Италии

"Анекдот собачий": пропагандист РФ Соловьев о вилле в Италии - Фото
Владимир Соловьев (фото - скриншот видео)

Российский пропагандист подчеркнул, что "никогда якобы плохо не отзывался о Европе и ее культуре"

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Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что не нарушал никаких законов, приобретая виллу на озере Комо, назвав расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "анекдотом собачьим". Об этом он заявил изданию The Insider, комментируя информацию о недвижимости в Италии.

"Слушайте, это - анекдот собачий. Хочет расследовать - пусть расследует иностранную собственность, начиная от Волкова, заканчивая сотрудниками Эха Москвы. Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще - где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу Россия", - сказал Соловьев.

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По данным The Insider, государство выделяет около 20 млрд рублей в год из средств налогоплательщиков на субсидирование ВГТРК.

Соловьев заверил, что никогда якобы плохо не отзывался о Европе и ее культуре. "Найдите хоть одну мою цитату, где сказано, что Европа это плохо. Вы можете услышать о чем угодно, вы никогда от меня не услышите, что европейская культура - плохо", - добавил он.

По данным расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Соловьев владеет еще одной виллой на озере Комо в Италии.

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Теги: алексей навальный, владимир соловьев, вилла в италии
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