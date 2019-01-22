Российский пропагандист Соловьев купил виллу в Италии: видео

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Также, по данным фонда Навального, Соловьев в 2018 году в России приобрел автомобиль Maybach

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Российский пропагандист Владимир Соловьев владеет еще одной виллой на озере Комо в Италии. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Вилла, согласно материалам фонда, состоит из двух домов площадью 300 и 90 кв м. Сейчас рядом с виллой идет строительство бассейна.

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По словам Навального, на заборе поместья висит плакат, где указано имя Владимир Соловьев.

Российский оппозиционер утверждает, что в 2017 году Соловьев заплатил за виллу €1 млн 21 тыс.

Также, по данным фонда Навального, Соловьев в 2018 году в России приобрел автомобиль Maybach, который, по данным расследователей, стоит 15 млн руб.

17 января Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко, выдворенную с территории страны-оккупанта России.

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Теги: кремль, пропаганда, вилла, владимир соловьев, Maybach
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