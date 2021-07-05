Англия на фоне роста случаев заболевания COVID планирует снять почти все ограничения

В Англии готовятся с 19 июля снять большинство антикоронавирусных ограничений. При этом в стране продолжает расти количество инфицированных — за прошедшие сутки зафиксировано 27300 случаев, сообщает BBC.

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Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, обязательное ношение маски, правила дистанцирования и требование не собираться в домах компаниями больше шести человек будут отменены.

12 июля правительство проанализирует последние данные по заболеваемости и примет окончательное решение.

При этом Джонсон сказал, что даже после официальной отмены обязательного ношения маски сам он продолжит это делать в людных местах.

По словам премьера, отмена ограничений стала возможной благодаря успеху развертывания вакцинации и разрыву связи между случаями заболевания и смертностью.

Джонсон предупредил, что число случаев, по прогнозам, вырастет до 50 000 в день в этом месяце, и что "мы должны, к сожалению, смириться с большим количеством смертей от Covid".

"Мы рискуем либо открыться в очень трудное время, когда у вируса есть преимущество, в холодные месяцы, либо снова отложить все на следующий год", – сказал он.

Британское агентство отмечает, что ни одна страна в мире не пыталась снять ограничения перед лицом быстро растущего числа случаев заболевания, вызванного новым, более заразным дельта-штаммом.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия будут принимать решения о смягчении карантина самостоятельно.

За минувшие сутки в Британии зарегистрировано 27333 случаев заболевания и всего девять смертей. По информации правительства, 67% населения страны получили как минимум первую дозу вакцины, около 50% прошли полную вакцинацию.

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Вадим Ребрина

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