Аномальная жара в Европе: погибли восемь человек

Погода (фото - depositphotos.com)

Длительная жара с рекордными температурами, накрыла юго-западную Европу, в результате погибли восемь человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По состоянию на 29 июня, органы власти насчитали четыре смертельных случаев от жары во Франции, а также по два - в Испании и Италии.

Во Франции о первом смертельном случае сообщили 27 июня. Погиб 33-летний кровельщик, который работал при температуре воздуха +35 градусов. Врачи пытаются спасти жизнь еще нескольким лицам, они из-за жары оказались в больницах.

28 июня во Франции произошло сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. В коммуне Галларг-ле-Монтье, расположенной в южном департаменте Гар, метеорологи зафиксировали температуру воздуха +45,9 градусов.

28 июня 2019 года около четырех тысяч начальных школ закрыли во Франции из-за сильной жары.