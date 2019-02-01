Аномальные морозы в США: жертв стало больше

Фото: EPA

В результате сильных морозов в США количество жертв увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает Reuters.

"Число погибших возросло по сравнению с предыдущими 12 после того, еще как минимум девять человек в Чикаго скончались от инфекции, связанных с простудой", - отмечается в сообщении.

Реклама

Некоторые люди погибли в результате аварий на дорогах, другие - от перемерзания на улице.

На среднем западе ожидается падение температуры опустится до - 37 градусов, на восточном побережье США до -16 градусов.

31 января сообщалось, что на Среднем Западе США в результате прохождения полярного вихря установились аномально низкие температуры: по меньшей мере восемь человек в нескольких штатах погибли в результате переохлаждения.