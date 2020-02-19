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Антисоциальное поведение и строение мозга связаны - исследование

Антисоциальное поведение и строение мозга связаны - исследование - Фото
Иллюстративное фото - pixabay
19.02.2020, 09:16

У тех, кто в течение всей жизни проявлял антисоциальное поведение, поверхность мозга меньше, а его кора - тоньше

Антисоциальное поведение в течение всей жизни и структура головного мозга связаны, утверждают авторы статьи, опубликованной в журнале Lancet Psychiatry.

Исследование, проведенное учеными из Великобритании, США и Новой Зеландии, показало, что у людей с долгосрочным антисоциальным поведением кора головного мозга тоньше, а поверхность мозга меньше. При этом широко распространенных отличий поверхности мозга людей, которые проявляли антисоциальное поведение подростками, обнаружено не было.

По мнению авторов статьи, исследование дает первичные доказательства того, что отличия в строении мозга связаны именно с долгосрочным, а не подростковым антисоциальным поведением.

При этом они подчеркивают, что исследование не устанавливает причинной связи между поведением и строением мозга. Структурные изменения мозга могли быть вызваны, например, употреблением наркотиков, низким IQ или психиатрическими проблемами.

В исследовании использовали данные МРТ 672 человек возрастом 45 лет, которые уже участвовали в обследовании в трехлетнем возрасте. Из них 80 (12%) были определены как проявляющие антисоциальное поведение в течение всей жизни, 151 (23%) - как проявлявшие антисоциальное поведение в подростковом возрасте, и 441 (66%) - как проявлявшие слабое антисоциальное поведение.

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