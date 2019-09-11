Арабские страны резко отреагировали на заявление Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

Арабские страны резко раскритиковали заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о его планах аннексировать часть Западного берега реки Иордан в случае победы на выборах. Об этом сообщает ВВС.

Глава палестинской комиссии по переговорному процессу с Израилем Саеб Эрикат заявил, что аннексия Западного берега станет "военным преступлением, которое похоронит все шансы на установление мира в регионе".

Лига арабских государств назвала заявление Нетаньяху агрессией, которая грозит опасным развитием ситуации.

Эскалацией конфликта считает заявление израильского премьера министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и вовсе обвинил Нетаньяху в расизме, а также в агрессивных заявлениях ради победы на выборах.

Также заявление премьер-министра Израиля осудили правительства Бахрейна, Сирии и Катара.

Саудовская Аравия призвала провести экстренную встречу министров иностранных дел 57 стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества.

Территория Западного берега, населенная преимущественно палестинцами, была частично оккупирована Израилем в 1967 году. Палестинцы настаивают, что Западный берег целиком должен отойти в состав будущего палестинского независимого государства.

Вчера Нетаньяху объявил о планах аннексировать часть Западного берега, если он выиграет выборы на следующей неделе.