Нетаньяху заявил о планах частично аннексировать Западный берег

Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о планах аннексировать части Западного берега, если он выиграет выборы на следующей неделе. Об этом сообщает CNN.

На пресс-конференции Нетаньяху сказал, что, если он будет переизбран и сможет сформировать коалицию, то будет применять суверенитет Израиля над долиной реки Иордан и северным Мертвым морем.

Он ожидает, что президент США Дональд Трамп представит свой мирный план по Ближнему Востоку через несколько дней после голосования израильтян 17 сентября.

Нетаньяху заявил, что будет стремиться применить суверенитет Израиля над поселениями на Западном берегу в координации с США.

Представитель администрации президента США заявил изданию: "В настоящее время в политике Соединенных Штатов нет никаких изменений. Мы опубликуем наше видение мира после выборов в Израиле...".

В администрации не верят, что заявление Нетаньяху помешает возможному мирному урегулированию.

Западный берег был захвачен Израилем во время Шестидневной войны в 1967 году. Большая часть международного сообщества считает его оккупированной территорией, а все построенные там израильские поселения – незаконными.

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Сегодня Трамп уволил своего советника по безопасности Джона Болтона. По данным CNN, перед этим они спорили по поводу плана Трампа принять лидеров талибов в Кэмп-Дэвиде. Также президент США был недоволен нежеланием Болтона защищать его позиции в СМИ, в частности по России.