Археологи опровергли подлинность мощей Святого Иакова из римской церкви Санти-Апостоли

Международная группа ученых-археологов провела анализ мощей Святого Иакова, которые уже 1500 лет хранятся в римской церкви Санти-Апостоли, и пришла к выводу, что на самом деле останки принадлежали совсем другому человеку. Результаты исследования опубликованы в издании Heritage Science Journal.

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В публикации говорится, что исследователи отобрали два типа материалов: материалы из костей и мумий и образцы архитектуры. Анализы включали радиоуглеродное и термолюминесцентное датирования, газовую и жидкостную хроматографию, рентгеновскую флуоресценцию, рентгеновскую дифракцию и др.

"Результаты показывают, что образцы подвергались ряду консервативных и выставочных обработок. Предполагаемая бедренная кость Святого Иакова была датирована между 214 и 340 годами нашей эры (достоверность 2σ), что показывает, что это не может быть костью Святого Иакова", – сказано в результатах исследования.

Церковь Санти Апостоли была построена в третьей четверти VI века нашей эры и посвящена Святому Филиппу и Святому Иакову. Мощи обоих святых были обнаружены в каменном ящике во время археологических раскопок под церковью в 1873 году. Откуда в Рим перенесли останки, неизвестно.

Возраст останков святого Филиппа (один из 12 апостолов) ученые определить не смогли.

В христианской традиции почитаются трое святых с именем Иаков: Иаков Заведеев ("старший", один из 12 апостолов), Иаков Алфеев ("младший", также один из 12 апостолов) и Иаков ("брат Господень", один из 70 последователей Христа, который, согласно разным версиям, был либо двоюродным братом Иисуса, либо сыном Иосифа от первого брака).

Иакова Алфеева и Иакова от 70-ти часто путают, обоих называют "младшими". Чьи именно останки, как считалось, покоятся в Санти Апостоли, неизвестно, но точно — не Иакова Заведеева. Для проведенного исследования это не имеет большого значения, так как все трое жили примерно в одно время — в первой половине I в н.э.

По некоторым свидетельствам, Иаков от 70-ти был первым епископом Иерусалима и принял мученическую смерть: сброшен иудеями с крыла Иерусалимского храма и побит камнями около 62 года н.э. Он также, предположительно, является автором Послания Иакова, входящего в состав Нового Завета. Иакова Алфеева, согласно разным версиям, либо побили камнями иудеи, либо распяли на кресте по дороге в Египет. Когда это произошло, неизвестно, но считается, что он был участником Апостольского собора в Иерусалиме (ок. 49 года н.э.).

Таким образом, согласно результатам исследования, один из них должен был жить примерно на 100 лет позже.

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Вадим Ребрина

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