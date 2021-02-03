UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Археологи опровергли подлинность мощей Святого Иакова из римской церкви Санти-Апостоли

03.02.2021, 23:57
Археологи опровергли подлинность мощей Святого Иакова из римской церкви Санти-Апостоли - Фото
Фото: heritagesciencejournal.springeropen

Международная группа ученых-археологов провела анализ мощей Святого Иакова, которые уже 1500 лет хранятся в римской церкви Санти-Апостоли, и пришла к выводу, что на самом деле останки принадлежали совсем другому человеку. Результаты исследования опубликованы в издании Heritage Science Journal.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В публикации говорится, что исследователи отобрали два типа материалов: материалы из костей и мумий и образцы архитектуры. Анализы включали радиоуглеродное и термолюминесцентное датирования, газовую и жидкостную хроматографию, рентгеновскую флуоресценцию, рентгеновскую дифракцию и др.

"Результаты показывают, что образцы подвергались ряду консервативных и выставочных обработок. Предполагаемая бедренная кость Святого Иакова была датирована между 214 и 340 годами нашей эры (достоверность 2σ), что показывает, что это не может быть костью Святого Иакова", – сказано в результатах исследования.

Церковь Санти Апостоли была построена в третьей четверти VI века нашей эры и посвящена Святому Филиппу и Святому Иакову. Мощи обоих святых были обнаружены в каменном ящике во время археологических раскопок под церковью в 1873 году. Откуда в Рим перенесли останки, неизвестно.

Возраст останков святого Филиппа (один из 12 апостолов) ученые определить не смогли.

В христианской традиции почитаются трое святых с именем Иаков: Иаков Заведеев ("старший", один из 12 апостолов), Иаков Алфеев ("младший", также один из 12 апостолов) и Иаков ("брат Господень", один из 70 последователей Христа, который, согласно разным версиям, был либо двоюродным братом Иисуса, либо сыном Иосифа от первого брака).

Иакова Алфеева и Иакова от 70-ти часто путают, обоих называют "младшими". Чьи именно останки, как считалось, покоятся в Санти Апостоли, неизвестно, но точно — не Иакова Заведеева. Для проведенного исследования это не имеет большого значения, так как все трое жили примерно в одно время — в первой половине I в н.э.

По некоторым свидетельствам, Иаков от 70-ти был первым епископом Иерусалима и принял мученическую смерть: сброшен иудеями с крыла Иерусалимского храма и побит камнями около 62 года н.э. Он также, предположительно, является автором Послания Иакова, входящего в состав Нового Завета. Иакова Алфеева, согласно разным версиям, либо побили камнями иудеи, либо распяли на кресте по дороге в Египет. Когда это произошло, неизвестно, но считается, что он был участником Апостольского собора в Иерусалиме (ок. 49 года н.э.).

Таким образом, согласно результатам исследования, один из них должен был жить примерно на 100 лет позже.

Читайте также: "Древнее искусство". Археологи нашли самую старую наскальную живопись с животными – фото

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
религия христианство святой иаков

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 