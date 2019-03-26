Армия Алжира призвала сместить президента страны

Абдель Азиз Бутефлика (фото - ЕРА)

Начальник штаба армии Алжира потребовал, чтобы президент Абдель Азиз Бутефлика был объявлен неспособным управлять страной после нескольких недель протестов против него. Об этом сообщает ВВС.

Выступая по государственному телевидению, генерал-лейтенант Ахмед Гаед Салах сказал: "Мы должны найти выход из этого кризиса немедленно, в конституционных рамках".

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Он заявил, что конституция является "единственной гарантией сохранения стабильной политической ситуации", и призвал использовать статью 102, которая позволяет Конституционному совету объявлять должность президента вакантной, если лидер не в состоянии управлять.

Согласно конституции, глава Сената Абдельхадер Бансалла станет исполняющим обязанности главы государства до проведения выборов.

Бутефлика уже согласился не баллотироваться на пятый срок на предстоящих выборах, которые были перенесены.

Протесты в Алжире начались в прошлом месяце после того, как Бутефлика, которого редко видели на публике после перенесенного в 2013 году инсульта, заявил, что планирует баллотироваться на новый срок.