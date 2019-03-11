Президент Алжира отказался идти на пятый срок из-за протестов

Абдельазиз Бутефлика (фото - EPA)

На фоне массовых протестов президент Алжира Абдельазиз Бутефлика отказался от участия в президентских выборах и намерения в пятый раз занять кресло главы государства. Соответствующее обращение Бутефлики к народу распространила алжирское госинформагентство APS, передает Deutsche Welle.

В обращении Бутефлики отмечается, что он следил за протестами против его намерения вновь стать президентом страны и понимает мотивацию людей.

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Очередные президентские выборы, которые должны состояться 18 апреля, решили отложить. Выборы состоятся после "национальной конференции", говорится в обращении Бутефлики к алжирскому народу, которая призвана реформировать политическую систему страны и до конца года разработать проект новой конституции.

Кроме того, Бутефлика анонсировал кадровые изменения в правительстве. Вскоре после этого заявления в отставку подал премьер-министр страны Ахмед Уяхья.

Последние несколько недель алжирцы массово протестовали против баллотирования Бутефлики на пятый президентский срок. Это - самые протесты в Алжире за последние 20 лет.

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