Выборы без выбора и явка 100%. В КНДР избрали парламент – видео

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В избирательных бюллетенях - всего одно имя

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В воскресенье в Северной Корее избирали парламент страны. По официальным данным, распространенным местными СМИ, явка избирателей составила почти 100%. 

В КНДР голосовать должен каждый гражданин, достигший 17 лет. Выборы проходят каждые 5 лет. Люди приходят на избирательные участки нарядно одетыми, на улицах организованы народные гулянья, выступают певцы и оркестры.

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В бюллетенях было всего одно имя – кандидата от каждого округа, которого традиционно поддерживают все пришедшие на выборы граждане.

Парламент с 687 депутатами – единственный законодательный орган КНДР.

Ранее сегодня сообщалось, что в Индии начнутся всеобщие выборы, которые продлятся пять недель. Голосование с участием около 900 млн избирателей можно рассматривать как самую масштабную демократическую процедуру на планете.

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Теги: выборы, кндр
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