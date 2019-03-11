Выборы без выбора и явка 100%. В КНДР избрали парламент – видео

В воскресенье в Северной Корее избирали парламент страны. По официальным данным, распространенным местными СМИ, явка избирателей составила почти 100%.

В КНДР голосовать должен каждый гражданин, достигший 17 лет. Выборы проходят каждые 5 лет. Люди приходят на избирательные участки нарядно одетыми, на улицах организованы народные гулянья, выступают певцы и оркестры.

Реклама

В бюллетенях было всего одно имя – кандидата от каждого округа, которого традиционно поддерживают все пришедшие на выборы граждане.

Парламент с 687 депутатами – единственный законодательный орган КНДР.

Ранее сегодня сообщалось, что в Индии начнутся всеобщие выборы, которые продлятся пять недель. Голосование с участием около 900 млн избирателей можно рассматривать как самую масштабную демократическую процедуру на планете.